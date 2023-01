Estudiantes indígenas embera denuncian que fueron golpeados por la Policía frente a la U. de A.

La agresión se habría presentado en la madrugada del sábado cuando los jóvenes estaban comiendo.

Según Milton Sinigui, de la comunidad embera, todo comenzó porque al momento de requerir los documentos de identidad, uno de ellos no portaba su cédula.

Al parecer, en ese momento los uniformados piden una requisa pero al notar la resistencia de los embera comenzaron a agredirlos.

Neison Domicó, uno de los afectados y quien es estudiante de Licenciatura en Pedagogía en la U. de A., afirmó a Teleantioquia que "como no pudimos darle la documentación nos fueron tirando la comida de la mano y me dieron tres cachetadas en la cara y luego me capturaron".

Finalmente el procedimiento terminó con un indígena embera capturado.

Por su parte, el coronel Luis León, comandante operativo Policía Metropolitana, afirmó que “uno de los cuadrantes del sector de Candelaria le solicita a tres personas que se identifiquen y ellos se tornan agresivos y agreden a uno de los policías que termina en el hospital y con cinco días de incapacidad”.

El uniformado añadió que “por ello esta persona fue capturada y llevada a Fiscalía para denunciarlo por ataque a servidor público”.

El oficial añadió que investigarán el hecho para establecer si es necesaria una sanción disciplinaria contra alguno de los policías.

Foto: archivo.