Estudiantes y docentes rechazan ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia

Un sector de la comunidad académica insiste en que el alcalde Quintero violó la autonomía de la alma máter, mientras que el rector sugiere que no fue así.

Tras varios bloqueos y enfrentamientos de encapuchados con la fuerza pública, se dio la orden de evacuar la Universidad de Antioquia para permitir el ingreso del Esmad, operativo que no se realizaba desde hace 8 años.

Dos policías y un estudiante resultaron heridos durante la intervención del Escuadros Antimotines. La gente corría de un lado a otro, huyendo de las detonaciones y lo gases.

“Con megáfono, durante más de cuatro horas, pedimos la evacuación. El 95 por ciento de todos los estudiantes evacuaron, pero seguían lanzando papas bomba, poniendo en peligro la vida de muchas personas”, indico el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El mandatario de la capital antioqueña aseguró que la decisión está basada en su responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos y que varios videos de cámaras de seguridad, y del helicóptero de la Policía, captaron a encapuchados manipulando lo que serían explosivos.

“El mensaje es claro; si es pacífico hay total apoyo, total respaldo, vamos a apoyarlos, apoyamos sus causas. Pero si hay violencia nos toca intervenir, porque donde hay explosivos la constitución es muy clara, yo tengo el deber de proteger a todos los ciudadanos”, advirtió el alcalde.

Sin embargo, a medida que la noticia se fue conociendo, los cuestionamientos aumentaron. Gran parte de los estudiantes rechazaron la intervención.

“El hecho de dejar ingresar a la fuerza pública a un campus universitario es muy triste, más que todo para los jóvenes, porque nosotros fuimos los que votamos por él porque en verdad creíamos en un cambio”, lamentó Sebastián Arias, estudiante de la U. de A.

“Tengo una hija que estudia allá y llegó muy preocupada y me decía que no era lógico que metieran el Esmad, porque a veces cogen gente que no tiene la culpa de nada”, dijo Francia Carreño, madre de familia.

Los docentes de Adida, que por estos días están en paro, también reaccionaron ante la medida, pero con posiciones encontradas.

“Yo pienso que el gobernante como tal tiene la posición dentro de las normas légales y cumple con los estándares jurídicos y estoy de acuerdo”, manifestó Ómar Heraldo, profesor.

“Pienso que lo hizo de forma deliberada, pero sería mejor someter esto a un consenso con los mismos estudiantes y las directivas”, sugirió Reinaldo Nieto, docente.

El rector de la Univeridad de Antioquia, Jhon Jairo Arboleda, aseguró que no se violentó la autonomía universitaria, pero cree que no es el camino correcto.

“No es efectiva, no es eficiente y además genera este tipo de cosas que ustedes vieron. La presencia del Esmad, incluso, genera riesgos para los mismos uniformados”, opinó Arboleda.

Tras los desórdenes y la polémica que desató la medida, las clases fueron suspendidas este viernes, mientras se verifica las condiciones en que quedó el campus y si es seguro el ingreso de la comunidad académica.