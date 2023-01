Estudio sobre Hidroituango reveló condición crítica de los túneles de captación

Noticias Caracol obtuvo una carta de la empresa que asesoró la construcción de la megaobra en la que advierte a EPM sobre el riesgo.

"Consideramos que la estructura se encuentra en una condición crítica, probablemente presentando agrietamientos significativos, teniendo en cuenta el nivel actual del embalse a la cota 394,68", señala este documento enviado el pasado 4 de febrero por Integral, a EPM.

La empresa asegura que por esto decidió cerrar la compuerta número uno de casa de máquinas, mientras expertos aseguran que el peligro de un desastre de grandes proporciones se mantiene.

"En este momento no podemos anticipar que la estructura sea capaz de soportar las cargas que generaría el nivel del embalse en cota de vertimiento. Es importante anotar que la estructura de captación no está a la vista, ni es accesible con instrumentación por lo que evaluar su estado actual y su comportamiento futuro resulta en un ejercicio altamente incierto, con alto riesgo para el control del proyecto", agrega la carta.

En un comunicado enviado este viernes a Noticias Caracol, EPM asegura que la decisión sobre cerrar la compuerta, implicó un enorme dilema jurídico y ético por el daño que se iba a causar al medio ambiente, pero por encima de eso, según la empresa está la vida de las personas.

"La incertidumbre técnica señalada en dicha comunicación, sumada a otros análisis, llevaron a la administración a la imperiosa necesidad de tomar la determinación más diligente, en aras de proteger, primero las vidas humanas aguas abajo del proyecto", dice el comunicado.

Por su parte, Modesto Eusebio Portilla, uno de los geólogos más reconocidos de la Universidad Nacional y quien ha hecho seguimiento a la construcción de Hidroituango, señala que en la carta enviada por Integral es evidente que el riesgo se mantiene.

"Donde les dice claramente por escrito y firmado, que el estado de esa zona de la compuerta del macizo rocoso exterior es crítico y de un alto riesgo de que falle, muy especialmente a medida que vaya subiendo el agua hasta la cota de vertedero", agrega Portilla.

Por eso el experto lanza una advertencia para las autoridades y pobladores aguas abajo.

"Si eso falla, ocurriría algo parecido, pero diez veces más o veinte veces más de magnitud, a lo que ocurrió el año pasado en el mes de mayo y todo lo que ocurra con esa avalancha de agua con unos volúmenes impresionantes que generaría todas unas consecuencias desastrosas y catastróficas entre el muro y Puerto Valdivia, El Doce, Cáceres, Tarazá, Caucasia, Nechí, La Mojana", asegura.

Hasta este momento no hay claridad, ni información oficial de la magnitud que tendrían las fisuras que estarían en los alrededores de los túneles de conducción que fueron cerrados. Es incierto si estas fisuras podrían comprometer la estabilidad del sistema interno de Hidroituango.