Eugenio Prieto renuncia a sus aspiraciones de ser alcalde de Medellín

El ex senador Eugenio Prieto decidió hacerse a un lado en la contienda electoral. A tan solo 25 días de las elecciones decidió dimitir y tomar nuevos caminos.

Prieto, si bien tuvo el aval del ex presidente César Gaviria, no sintió el apoyo de los integrantes del Partido Liberal en Antioquia e incluso está en desacuerdo con algunos comportamientos en los que miembros del partido mostraron afinidad por otros candidatos.

Por eso en su cuenta de Twitter expresó:

Me dijo don Honorato: Si @PartidoLiberal quiere ser guía intelectual y moral para la ciudadanía, tod@s sus corporados deberían ser ejemplo!! — Eugenio Prieto (@EugenioPrieto) September 29, 2015

Adicionalmente, publicó un comunicado informando que su campaña se adhirió a la de Federico Gutiérrez, del movimiento independiente Creemos, ya que para él es prenda de que este candidato trabajará por la equidad de la ciudad.

Tras esta decisión los candidatos a la alcaldía de Medellín son: Alonso Salazar, Federico Gutiérrez, Gabriel Jaime Rico, Juan Carlos Vélez y Héctor Hoyos.