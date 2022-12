Evacuación preventiva por Hidroituango: no sonará alarma y habrá 17 puntos de concentración

Este miércoles, 14 de diciembre, se llevará a cabo la evacuación preventiva previa a la entrada en funcionamiento de las turbinas 1 y 2 de Hidroituango . Los habitantes de los municipios de Briceño, Tarazá, Cáceres y Puerto Valdivia deberán trasladarse a los 17 puntos de concentración establecidos.

Autoridades calculan que la evacuación preventiva aguas abajo de la central energética durará unas siete horas.

Según se explicó, no sonará ninguna alarma. A las 9:00 a.m. se prevé que empiecen las pruebas en la primera turbina y a las 11:00 a.m., la segunda. Hacia el mediodía los habitantes podrían regresar a sus casas y actividades.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, indicó que solo hasta la próxima semana Hidroituango podría generar energía de forma continua.