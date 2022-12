Evacúan ocho viviendas por derrumbe en zona residencial de Aranjuez

La familia Cardona llevaba 10 años viviendo en el sector del barrio Aranjuez donde un Alud amenaza con llevarse ocho casas. Hoy empaca con rapidez sus enseres porque debe evacuar la vivienda. (Vea también: Pesadilla: alud amenaza con llevarse ocho casas en Medellín).

“Vamos para San Antonio (de Prado) otra vez a buscar casa, otra vez mientras vemos que nos dicen, yo no he dormido no soy capaz de dormir en otra parte”, dice María Bernarda Cardona, una de las afectadas.

Ocho viviendas quedaron en riesgo por un alud que se llevó por delante árboles y piedras. Las casas quedaron al borde del abismo y sus familias a la deriva.

“No tenemos una vida estable, tenemos que esperar a ver con qué nos resultan… y de arrimados es muy maluco vivir, hay que esperar”, manifiesta Luisa Fernanda Espinosa, otra afectada.

La emergencia fue atendida por los bomberos y a esta hora personal técnico trabaja en la estabilización del terreno.

Según Camilo Zapata, director del Dagrd, en la zona labora personal técnico del Dagrd y de EPM, “puesto que aquí también se presentaba una fuga de unas redes de aguas de alcantarillado”. El daño en el acueducto ya fue solucionado.

Las familias piden ayuda para volver a reconstruir sus hogares.