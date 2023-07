Eventos cancelados de las Feria de las Flores en Medellín tienen con incertidumbre a los paisas

Aunque los cultivos de flores en Santa Elena relucen y están a punto de ser cosechados, para algunos habitantes de Medellín, al parecer, la Feria de las Flores se está marchitando. Al momento, según el alcalde Daniel Quintero, no hay dinero para graderías. Ya se canceló el desfile de chivas y flores, el concierto de cierre y el concierto privado de apertura porque pocos compraron boletas.

Jorge Melguizo, ex secretario de Cultura de Medellín, opina que la entidad “debía haber sacado al menos hace dos meses la programación cultural y artística de la feria. El sector cultural de la ciudad espera la Feria de las Flores como un evento fundamental para darse a conocer”.

En la ciudad se siente la incertidumbre. Los comerciantes aseguran que se habían preparado para vender más que nunca, pero sienten que se van a quedar con los crespos hechos.

“¿Dónde está la programación? ¿Qué programación hay? No la tenemos clara, no tenemos claro nada. A los turistas les tenemos otros planes, pero los eventos principales como el de chivas no lo van a tener”, cuestionó el guía turístico Diego Montañez.

Ante este panorama, la Secretaría de Cultura de Medellín respondió: “No tiene la alcaldía ninguna responsabilidad en este evento, nosotros hoy tenemos eventos públicos a disposición. Además, van a llegar a más barrios y comunas de Medellín”.

Pese a que no todas las actividades dependen de la alcaldía, la fiesta parece desmoronarse sin iniciar.

Ya son cuatro los eventos a los que se les ha dicho que no. Sin embargo, los paisas siguen a la expectativa de que un milagro a última hora les pueda hacer florecer de nuevo la alegría de vivir una Feria de las Flores rentable y que les hace sacar pecho con orgullo cuando desfilan sus silletas de Santa Elena.

De la Feria de las Flores se sabe que inicia el 29 de julio, pero no hay fecha del lanzamiento oficial ni de la programación. Hasta el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se mostró preocupado y señaló que hay improvisación en el evento.