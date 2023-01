Exalcalde de Cáceres deberá responder por irregularidades en compra de predios

Según la Fiscalía, Ubaldo Enrique Pacheco Julio cometió presuntas anomalías en la compra de terrenos para un proyecto urbanístico.

Los cargos que le fueron imputados son peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Pacheco Julio, quien fue alcalde de este municipio del Bajo Cauca entre los años 2012 y 2015, al parecer habría pagado exagerados montos de dineros por terrenos que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no costaban tanto.

Así, el detrimento patrimonial sería de $845.093.080.

“Los investigadores constataron que la administración municipal desembolsó $716’845.672 por un terreno ubicado en el corregimiento El jardín, cuyo valor real era de $528’000.000. Asimismo, pagó $880’000.000 por un predio en la Hacienda Los Nogales, en zona rural del municipio, que según el Instituto Agustín Codazzi su costo no superaba los $220’800.0002”, afirma la Fiscalía.

Para la compra de estos lotes, el concejo municipal le autorizó a Ubaldo Enrique Pacheco Julio gestionar un préstamo por $1.600’000.000, con el objeto de adquirir los lotes.

Pacheco Julio fue capturado y un juez de control de garantías le concedió una medida no privativa de la libertad pero deberá seguir en el proceso.

Esta decisión fue apelada por un fiscal.

Por su parte, Luis Alberto Mora Rendón, el perito contratado por la Alcaldía de Cáceres para el avalúo de los lotes, cumple detención domiciliaria.

Foto: tomada de Facebook.