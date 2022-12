ExBeatle Paul McCartney daría concierto en Medellín

La información fue publicada por la agencia AFP en Twitter, sin embargo, el artista aún no ha brindado información oficial al respecto.



Los rumores indican que el exBeatle se presentaría en Medellín el 26 de octubre en el estadio Atanasio Girardot.

Paul McCartney estará de gira en varios países, según AFP.

El 15 de septiembre se presentará en el Madison Square Garden en Nueva York, luego de 12 años de no hacerlo en ese lugar.

Los concierto son parte de su gira ‘One On One tour’, que arrancó el 13 de abril de 2016 y que lo ha llevado a una decena de ciudades de Estados Unidos, así como a Canadá, Argentina, varios países de Europa y Japón.

A principios de octubre de 2016, el exBeatle actuó ante 150.000 personas en dos conciertos en el festival de las leyendas del rock Desert Trip, en Indio, California.

Más de diez fechas añadieron a la gira en Estados Unidos, en julio y septiembre, incluyendo el Madison Square Garden, el Barclays Center en Brooklyn, el Prudential Center en Newark (Nueva Jersey) y el Nassau Veterans Memorial Coliseum, en Long Island.

En el marco de la gira, Paul McCartney publicó en junio de 2016 una compilación de 67 temas llamada "Pure McCartney".

El cantante cumplirá 75 años el 18 de junio.