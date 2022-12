Exceso de velocidad habría causado un choque múltiple en Envigado

Destruidos quedaron tres vehículos al chocar sobre la Avenida Las Vegas a la altura del municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá.

Según lo relata uno de los afectados, el conductor del bus alimentador del Metro, al parecer, excedió los límites de velocidad y provocó el choque múltiple.

Publicidad

“Soy el primero que voy delante del bus, solamente sentí el estruendo cuando saca al Mazda del carril y vi que el bus se me vino encima, traté de sacarle el quite pero lo único que sentí es que el bus me levanta el carro y me tira contra el otro carril aporreando dos acompañantes míos”, manifiesta Mauricio Gallego, afectado.

Miembros del cuerpo de bomberos auxiliaron a dos personas que resultaron lesionadas y retiraron el combustible que cayó en la vía.

“Se presenta una colisión múltiple de 3 vehículos, hay piso mojado, lastimosamente hay que reconocerlo, hubo alguna falla humana”, añade Leonardo Posada, subcomandante de agentes de Movilidad de Envigado.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer cuál fue la causa de este accidente.

Publicidad

Minutos antes, en el sector hospital, del mismo municipio, dos vehículos colisionaron provocando el volcamiento de uno de ellos.

“Uno de los vehículos se volcó, uno de los conductores estaba en aparente estado de embriaguez y al parecer la causa del accidente fue no respetar una luz en rojo”, asegura Posada.

Publicidad

De comprobarse que el conductor estaba embriagado, deberá enfrentar sanciones como la suspensión de la licencia.