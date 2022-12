Exceso de velocidad sería la causa de un accidente en el barrio La Iguaná

Un aparatoso accidente ocurrió en el barrio La Iguaná, noroccidente de Medellín. Al parecer, por la imprudencia de un taxista al conducir a alta velocidad.

Una camioneta propiedad de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional recibió de frente el golpe y quedó con grandes daños.

Según testigos el taxi fue el que generó el accidente, iba a alta velocidad, se tragó el pare en una esquina y de inmediato impactó contra la camioneta.

Cristian García, testigo del accidente, dijo que “la camioneta ya venía en toda la vía y este carro no le dio para frenar, y ahí fue el impacto y los pasajeros, dijeron ‘veníamos con él y le dijimos que más suave porque desde allá se estaba tragando los semáforos en rojo’”.

El conductor del taxi dijo que no recordaba nada de lo que había pasado. Debido a los golpes que recibió en la cabeza fue remitido de inmediato a un centro asistencial.

Fredy Muñoz, supervisor de tránsito, afirmó que las causas del accidente ya son motivo de investigación: “saber cuál de los conductores depronto no respetó la prelación del otro vehículo, ya el inspector tomará la decisión y nosotros hacemos el informe respectivo”.

Otro accidente se registró sobre la Avenida Regional, donde un hombre en motocicleta evadió un trancón y atropelló a dos ciclistas que sufrieron heridas y fueron llevados a centros asistenciales.