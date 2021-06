El exconcejal de Bello Carlos Mario Zapata y su esposa murieron de COVID-19 en un lapso de 24 horas. Ambos engrosan la lista de 79 víctimas que deja el virus en la región, según el más reciente reporte. Durante toda la pandemia ya son 13.270 fallecidos en Antioquia.

A esta pareja le sobrevive su único hijo, Manuel Zapata, quien habló en Noticias Caracol sobre sus padres y cómo fueron esos últimos momentos de lucha contra el coronavirus.

“Principalmente los recuerdo como personas alegres, entregadas a sus comunidades, con mucho amor por ellas, por su familia y por mí como su único hijo”, manifestó.

¿Cómo se contagiaron?

“Mi papá, por su ocupación, pues tenía múltiples viajes y es posible que en uno de ellos se haya contagiado”, señaló.

El exconcejal de Bello Carlos Mario Zapata batalló contra el COVID por varios días en medio de toda una travesía y tuvo que ser intubado en urgencias a falta de una UCI.

“Mi padre ingresó por urgencias, está en UCI COVID durante dos semanas, se le hicieron tratamientos no invasivos, posteriormente pasó a cuidados especiales y de ahí a hospitalización. Estando en hospitalización se complica y lo tienen que trasladar nuevamente a urgencias. Nos informan que la única salida es la intubación, esta intubación fue en urgencias y estuvo allí durante dos días porque no había camas UCI, no había para donde trasladarlo. Finalmente la logran conseguir, pero en otros hospitales y, dada la condición de mi papá, los médicos no recomendaban traslado por fuera de ese centro asistencial, entonces decidieron esperar y fueron dos días hasta que la lograron conseguir”, relató el joven.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, no logró superar la enfermedad.

Doña Mariela falleció al día siguiente de la muerte de su compañero sentimental. Ella había cumplido su edad de jubilación en septiembre de 2020, pero aún no había empezado a recibir la mesada, contó su hijo.

“El consuelo que tengo es que ellos se esforzaron en vida para formarme y formar la persona que soy en estos momentos, entonces sin lugar a duda el mayor motor es hacerlos sentir orgullosos y que estén tranquilos donde están”, subrayó Manuel.

Las exequias del exconcejal de Bello Carlos Mario Zapata y su esposa serán este martes.