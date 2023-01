Excontralor de Antioquia habría adjudicado millonario contrato a un amigo de infancia

La Fiscalía investiga a Jorge Rojas Otálvaro por, al parecer, otorgar una licencia a una empresa que no llevaba un mes de creada.

Por tal razón fue llamado a juicio para que responda por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, en concurso heterogéneo con prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

Entre el 2008 y el 2011, cuando Otálvaro era contralor de Antioquia, otorgó un contrato de poco más de mil 900 millones de pesos para la actualización del software del sistema de dicha entidad.

La Fiscalía, luego de una investigación, advirtió que al parecer la empresa encargada para este trabajo había sido creada hacía no más de un mes, y además su propietario era un amigo personal de Otálvaro.

Se estableció también que este contrato tuvo diez adiciones en el plazo y dos en dinero, esto debido a que la empresa, al parecer, no estaba capacitada.

También se determinó que para acreditar la experiencia, la empresa utilizó indebidamente y sin autorización las hojas de vida de ingenieros expertos de otras compañías.

El juicio será adelantado ante el Juzgado 30 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento.

Foto: La Alpujarra / Archivo.