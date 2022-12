Exitosa separación de siameses en el hospital San Vicente Fundación de Medellín

Hace 15 días, Mercedes García llegó desde el bajo Baudó, Chocó, al hospital San Vicente Fundación de Medellín con sus hijos siameses, que nacieron unidos por el abdomen.

“Estoy feliz porque ya pasó lo más duro, están estables y ya no hay que temer. Yo pensaba que se me iban a morir al separarlos pero están estables”, afirmó la madre de 42 años que ya tiene 12 hijos.

Médicos especializados realizaron la intervención quirúrgica que duró seis horas, la cual resultó exitosa.

El doctor Luis Fernando Lince, cirujano pediátrico, explicó que “el procedimiento fue una separación de siameses, en este momento están en cuidados especiales esperando evolución”.

La madre de los gemelos asegura que el traslado fue todo un milagro porque el hospital más cercano a su casa está ubicado a 20 horas.

“Esto es una bendición porque si se fueran a morir ya se hubieran muerto, porque yo he tenido niños allá sin médico, pero ellos no hubiesen podido nacer allá”, dice Mercedes.

Los pediatras que están a cargo de los niños aseguraron que se recuperan satisfactoriamente en la unidad de Cuidados Intensivos.

“Si los vientres evolucionan bien pueden vivir en cualquier parte”, dijo el cirujano.

La madre fue dada de alta y el estado de los bebés es estable. Esta es la primera cirugía de este tipo realizada en el hospital San Vicente Fundación de Medellín.