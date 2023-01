Experto en redes sociales denuncia que una mujer le robó sus dos mascotas

Ricardo Fraile Rojas se fue de rumba con unos amigos, pero no recuerda cómo terminó con una supuesta ladrona en su casa. Lo habría drogado y asaltado.

Eso asegura el experto estratega digital, quien ya tiene circulando videos en los que se ve a la mujer abandonando el edificio en el que vive en el suroccidente de Medellín con sus dos mascotas, dos perros de raza Pomerania llamados Milo y Camus.

El robo sucedió durante la madrugada del viernes, luego de que Ricardo compartió con varios amigos en una fonda de una zona de discotecas de inmediaciones de la autopista Sur.

Ricardo no recuerda bien qué sucedió después de las 4:38 a.m., pero sabe que tomó un taxi junto a la mujer y se dirigió a su lugar de residencia.

“Estuve ahí más o menos desde las 4 hasta las 4:38 a.m., en esos casi cuarenta minutos habré conocido a la persona que aparece en los videos. Luego en las cámaras se ve cuando vamos ingresando (a la casa), me veo con una maleta que no es mía, sino de ella”, explica él.

“Finalmente se ve ella saliendo como a las 6:20 a.m. con unas gafas blancas, de plástico y con los perros”, dice.

En ese lapso, cree Ricardo, la mujer le pudo haber suministrado alguna sustancia para someter su voluntad y se robó un teléfono celular, un Ipod y las dos mascotas.

“Despierto como a las 5 o 6 de la tarde. No puedo ponerme de pie inmediatamente y empiezo a reaccionar. Veo cervezas regadas en el piso y desorden”, recuerda.

Lo extraño es que la mujer eligió para solo esos aparatos y los dos animales, entre los valiosos elementos tecnológicos que Ricardo guarda en su casa.

Ya recuperado, Ricardo emprendió la búsqueda de sus dos mascotas y le pide a la mujer que las deje en algún lugar, para él ir a recuperarlas.