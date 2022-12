Exsecretario de infraestructura de Medellín demandó al municipio por 400 millones

La demanda fue interpuesta por el exsecretario de infraestructura de Medellín Diego Gallo, ante el Tribunal Administrativo de Medellín por una suma mínima de 400 millones de pesos.

Sin embargo, Gallo aseguró que puede ser más dinero debido al tiempo que demorará el juicio y el fallo de la demanda.

Añadió que sus abogados trabajan en otra demanda contra el alcalde Aníbal Gaviria, quien en enero de 2014 lo destituyó de su cargo debido a irregularidades con la compra de predios para el proyecto Cinturón Verde.

Estos predios habrían sido comprados por una suma exorbitante, además de que habrían sido propiedad de un narcotraficante (Lea también: Diego Gallo se defiende de supuesta compra irregular de predios en Medellín ).

En junio de este año, mediante un fallo de la Fiscalía, Gallo fue exonerado del proceso por no encontrársele conducta punible alguna.

El exfuncionario, en su momento, indicó que el escándalo mediático que originó la administración municipal actual ocurrió por no apoyar la candidatura de la actual senadora Sofía Gaviria.

La Alcaldía de Medellín ha guardado hermetismo frente a esta demanda, según han expresado, para no entorpecer el proceso.