Extienden restricción de parrillero y toque de queda para menores de edad en Bello

El municipio sumó en las últimas horas su homicidio número 101. La estadística aumentó entre mayo y julio pese a las medidas de choque.

A través de un decreto firmado por la alcaldesa de Bello se definió que la medida restrictiva del parrillero hombre y mujer irá hasta el próximo primero de septiembre. Asimismo, se decidió que el toque de queda para menores continúa.

Un componente de 90 hombres de la Policía refuerza desde ya a Bello, en Antioquia. La presencia de drones y de perros entrenados en rastreo, se suma a las medidas que buscan impactar el crimen organizado, la primera de ellas es la restricción del parrillero, hombre y mujer, que se amplía.

“Se ha denotado que en los últimos eventos delictivos la moto ya no hace parte del esquema del delito, ya se hace en otro tipo de vehículo y no en moto, entonces creemos que de alguna forma venimos debilitando el tema del actuar delincuencial y por esto persiste la medida”, explica Adriana Salas, alcaldesa de Bello.

A esta restricción se suman los controles en establecimientos públicos y el toque de queda para menores de edad que va hasta el próximo primero de septiembre. Las medidas, aunque acatadas, afectan el comercio del municipio, según sus representantes.

“Se están presentando quiebras significativas de muchos establecimientos de comercio que no tienen con qué pagar arriendos, servicios, trabajadores, debido a que hay una reducción de horario, hay un temor en la comunidad que está generando impacto y los clientes no están llegando”, advierte Miguel González, representante de los comerciantes.

Bello sumó en las últimas horas su homicidio número 101. La estadística aumentó en los últimos dos meses pese a las medidas de choque.

“Revisamos el seguimiento de la medida versus el impacto en los homicidios y hemos podido notar como en el mes de julio llegamos a una cifra de 12 homicidios, versus un mes de mayo que teníamos 22 homicidios, en junio teníamos 20, entonces digamos que hay una marcada tendencia a la baja”, señala la alcaldesa.

El toque de queda para menores quedó nuevamente establecido en el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana.