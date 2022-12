Extorsionados, así viven transportadores del noroccidente de Medellín

Miedo, eso es lo que sienten los conductores de buses del noroccidente de Medellín quienes están siendo extorsionados por combos delincuenciales que les exigen entre 70 y 120 mil pesos semanales para trabajar en barrios como Castilla, el Doce de Octubre y Alfonso López.

Por esta razón a partir de este miércoles, más de 50 conductores de buses de la ruta 261 decidieron no salir a trabajar hasta que la Policía no les garantice su seguridad, ya que aseguran, miembros de la banda ‘Los Machacos’ les amenazan con asesinarlos de no cumplir con la cuota.

Por esta situación más de 30 mil personas están sin este servicio, mientras los buses permanecen en el paradero La Bombonera, en el barrio Santander.

Los choferes también denunciaron que los dueños de los vehículos los están obligando a trabajar a pesar de la situación.

Según conductores que quisieron no revelar su identidad por seguridad, los delincuentes estarían recaudando por esta extorsión poco más de 500 millones de pesos mensuales.

El Gaula de la Policía ya conoce esta situación y asegura que está actuando. Aun así, los conductores no se sienten seguros.

'Los Machacos' es una banda criminal que delinque desde el año 2012 en la zona noroccidental de la capital antioqueña y se dedica al tráfico de estupefacientes, extorsiones, desplazamientos forzados y homicidios selectivos.

Los cabecillas de la organización, Jhon Mario Gómez Hurtado, alias Poceto; Sergio Armando Valencia Vargas, alias Checho y Edwin Andrés Riasgos Avendaño fueron condenados a 20, 8 y 6 años de prisión respectivamente, en octubre del 2015.