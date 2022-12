Facebook Live: conozca la sorprendente historia del popular ‘Tulio recomienda’

Músico, actor, ‘disc jockey’, mecánico y bloguero. Este jueves Tulio Zuloaga estuvo en entrevista con Noticias Caracol a través de Facebook.

La charla con el influyente bloguero y crítico gastronómico comenzó a las 11:00 a.m.

Publicidad

Por medio de la cuenta de Noticias Caracol en Facebook, Zuluoga, de 46 años, habló de su paso por la televisión, la música, la radio, la mecánica, la gastronomía y su presente en las redes sociales.

"Comencé una travesía, una búsqueda para lograr hacer música en Colombia, que era muy complejo, en 'Pequeños Gigantes', que dirigía Tony Navia. Luego hice un poco de radio juvenil en Bogotá", contó Zuloaga.

Sobre la manera como incursionó en la pantalla chica, dijo: "Era muy necio, y llegué al estudio de Caracol Televisión cuando, tenía 12 años, estaba afuera del estudio y cuando me decían vete, vete, respondía que no, porque había ido para ser actor de televisión".

Quiso ganarse un espacio en el mundo de la música con una canción que tituló 'Todo por ti', pero "cuando eso la música en Colombia no se vendía".

Publicidad

Sin embargo, la vida siempre da oportunidades y la que le llegó a Zuloaga fue un estallido nacido en Santa Marta de nombre Carlos Vives.

"Aparece Carlos Vives con la gota fría, es una revolución, se dan cuenta (los productores) y yo me convertí en el cuarto o quinto artista de ese estilo en el país", recordó.

Publicidad

"Comencé a viajar por el mundo con la canción 'La cachucha vacana', 'Compae Chemo', pero la primera canción a mi vida le dio un vuelco total".

En el Facebook Live de este jueves, Zuloaga contó sobre la grabación de unos siete discos, viajes a todo Colombia y otros países durante siete años.

"Algo desgastante. Por eso, cuando venía de una gira con Gisela Civic, le dije que estaba muy cansado y ella me invitó a que me viniera a Medellín, me quede unos días, pasaron días, semanas, y a los 3 meses y 10 días conocí a mi esposa".

Se enamoró de la ciudad, de su gente y echó raíces. Tanto que hoy vive en esta ciudad con su esposa y sus cuatro hijos y desde allí trabaja en su proyecto Tulio recomienda, que le ha significado en algo más de tres años 190 mil seguidores en Facebook, 11.800 en Twitter y 105 mil en Instagram. Además, más de 60 mil personas reciben la información que publica en su blog.

Publicidad

Encuentre más detalles sobre la entrevista acá y comente con la etiqueta #TulioEnNoticiasCaracol: