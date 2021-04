¿Falta control? Así transcurrieron primeras horas de toque de queda continuo en Medellín

Así rigieron las primeras horas del toque de queda por la vida en algunas zonas de Medellín y el Valle de Aburrá. Las aglomeraciones le hicieron el quite a las medidas y la desobediencia de algunos retó al coronavirus.

Varios buses alimentadores del metro se veían a reventar, mientras las filas para salir e ingresar del sistema eran la constante en algunas estaciones. En las calles, los carros y las motos circulaban de un lado a otro.

“Lo que es el metro si hay mucha gente, las autoridades no están pidiendo la carta laboral ni el carné del trabajo, pero siempre hay mucha gente en el metro”, manifestó Liliana Barrera, médica general.

“A conciencia, está repleto, igual que siempre. No hay toque de queda”, expresó Laura Gómez, profesional de la salud.

Como estás ciudadanas, en varios sectores pidieron mayor control por parte de la Policía, ante la falta de conciencia social.

“La ciudadanía no le gusta respetar, no le gusta acatar y lo primero que uno llega como policía y pregunta por qué está incumpliendo la norma, por qué no se coloca el tapabocas y usted se va a encontrar con infinidad de disculpas”, señaló el coronel Camilo Torres, comandante (e) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Publicidad

Sin embargo, la gran mayoría de ciudadanos se quedaron en casa acatando las medidas.

“Los barrios más afectados: Castilla, Manrique, Santa cruz, Laureles y Popular. Se recibieron 78 llamadas por riñas y 61 por violencia intrafamiliar, en total de llamadas durante esta primera noche fueron 3.202 llamadas al 123 por reuniones, aglomeraciones y perturbación en el alto volumen” dijo Torres.

Pese a las restricciones a la movilidad y los cierres en gran parte del comercio, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Medellín llegó al 98.7%, muy cerca de su capacidad máxima y en Antioquia al 95%. En las últimas 24 horas 3.850 personas se contagiaron y 66 perdieron la batalla contra la enfermedad.