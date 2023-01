Familia celebra el cumpleaños 104 de una abuela antioqueña

Para su hija el secreto de la buena salud de María Agripina Agudelo de Martínez es su espiritualidad.

‘Pinita’ como le dicen sus seres queridos, nació el año 1914, su hija menor Lilia Martínez Agudelo cuenta que a su mamá le encanta la celebración del cumpleaños, y año tras año su familia y amistades se reúnen con motivo de esta fecha tan especial.

María Agripina oriunda de Segovia ha sido ama de casa toda su vida, estuvo casada y tuvo seis hijos, enviudó hace 24 años cuando su esposo falleció.

Con el tiempo ha ido perdiendo un poco la vista y ya no escucha como antes, sin embargo, cada vez que el médico la visita “dice que ella está mejor que todos nosotros”, cuenta su hija.

También tiene ocho nietos y seis bisnietos, pero para ella su yerno, el esposo de Lilia, es su hijo predilecto. Hace 14 años ellos le compraron una casa en Envigado donde vive con su hija mayor, quien está a cargo de cuidarla.

Lilia señala que a su mamá le gustan mucho los regalos y que la visiten, pero come como un pajarito, aunque le gustaba mucho el pollo, le ha ido perdiendo el gusto a la comida.

Pero eso no impide que con pasabocas y una torta, ‘Pinita’ reciba todo el cariño que merece por haber sido muy buena esposa y madre, “la gente la quiere muchísimo”, asegura Lilia.

Su hija dice que el secreto de su madre es su espiritualidad, “el contacto que ella mantiene con Dios, es una persona supremamente creyente, es muy positiva, nunca se ha quejado de nada”.

Aunque poco a poco su familia siente que su salud se deteriora y temen que el siguiente año no vivan esta celebración. Por esa razón celebran su vida para que ella siga sintiendo importante y querida.

Foto: Cortesía