Familia de joven en Sincelejo hace 12 días no sabe nada de ella luego de que fuera a un paseo

Leonela Rojas Tapias, de 20 años de edad, estaba trabajando en Nechí, Antioquia de manera temporal. Sus seres queridos piden que se intensifique la búsqueda.

La familia de la joven oriunda de Sincelejo, desconoce el paradero de su hija desde el 18 de diciembre, la última comunicación que tuvieron con ella fue una llamada telefónica.

La joven que se encontraba trabajando de manera temporal en Nechí, Bajo Cauca antioqueño, al parecer, salió de paseo con unas amigas al otro lado del río. Ellas regresaron sanas y salvas pero de Leonela aún no se sabe nada.

"Está desaparecida a partir del 18 de diciembre, no hemos sabido nada de ella, estamos esperando una comunicación, alguien que nos dé una voz de aliento, y diga dónde se encuentra, sí está con vida o está muerta, no se estamos esperando información de aquí desde Sincelejo, ella vivía en el barrio Costa Azul", señaló Javier Rojas, padre de la joven.

Los seres queridos de Leonela aseguran que las amigas con las que viajó la perdieron de vista antes de regresar a Nechí y que tampoco dan razón de ella.

"Lo último fue un saludo que hablamos con ella, habló el papá fue lo único, y que venía antes del 24", agregó Kleiner Peralta, madrastra de la joven.

La familia aún guarda la esperanza de que un cuerpo sin vida, que fue encontrado en un río cercano al lugar de la desaparición y hace varios días reposa en Medicina Legal, no sea el de Leonela Rojas Tapias.

Su familia se desplazó hasta las instalaciones de Medicina Legal en Sucre a la espera de la verificación de un cuerpo que, al parecer, tendría características similares a las de la joven desaparecida.