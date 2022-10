Familia de Maximiliano Cano critica silencio de las autoridades frente al caso del niño perdido

La Policía y la Fiscalía han guardado hermetismo frente al caso del pequeño Maximiliano Cano , quien desapareció hace 14 días en el municipio de Remedios, Antioquia. De él no hay rastro desde el 21 de septiembre, cuando su mamá le dijo que fuera a la tienda por unos alimentos.

Aunque hay una recompensa de $60 millones por información que permita dar con el paradero de este menor, de 6 años, se ha mantenido en secreto los avances en la investigación, afirman autoridades, para no entorpecer el curso de la investigación.

Este silencio se ha extendido incluso al círculo más cercano de Maximiliano. Los familiares no han sido informados de estos supuestos avances, por lo que hacen un llamado desesperado para que, por lo menos ellos, sepan en qué van las pesquisas.

“No sabemos nada del niño, no nos han querido dar respuesta, las autoridades no nos han dado una respuesta exacta. Hay muchas respuestas que a nosotros nos duelen, porque hay muchos comentarios: que al niño ya lo encontraron, que no nos quieren decir. ¿Por qué no nos dicen a nosotros los familiares? Que no le digan nada a la comunidad, pero que sí nos lo digan a nosotros, más a la mamita, que está muy preocupada”, expresó Yulis Rosario, tía del niño.

La comunidad ha señalado a la mamá por la desaparición de Maximiliano Cano y en las últimas horas intentó lincharla, por lo que tuvo que salir escoltada de su vivienda. Permanece protegida mientras avanza la investigación.