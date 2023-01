Familia de militar muerto en Caucasia implora por un cese a la violencia

Por ahora, el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, lidera operaciones en la zona contra el Clan del Golfo.

El soldado profesional Samir Castillo Rojas, de 34 años, fue uno de los cuatro militares muertos en la vereda El Toro de Caucasia.

Su familia en el barrio Villa Melisa en Montería, dice que gran parte de su vida la pasó en el Ejército.

“Esa era la vida de él, ese era el encanto de él, pasar metido en el batallón, tenía doce años allá. Él me llamaba todos los días a preguntar por sus hijos, pero ayer no me llamó”, cuenta Esther Rojas, la mamá de este militar.

Greys Negrete, su esposa, manifestó que “él vivía feliz, él decía que su vida era el Ejército”.

En medio del dolor, los familiares del soldado profesional piden a los violentos cesar las acciones criminales en contra de la fuerza pública.

“Dejen de estar matando tanto soldados, dejando familias viudas, y hijos huérfanos, (pido) que se arrepientan, esto es un dolor grande”, manifestó doña Esther.

Un pedido similar hizo la esposa del militar.

El ataque en el que falleció Castillo Rojas ocurrió en el atentado en el que también murieron los soldados profesionales José Ramírez y Harold Rojas; y el suboficial Jesús Medina.

El Ejército informó que los militares, acudieron a la zona para proteger a la población civil por un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales.