Familia en Envigado dice que nueva factura de servicios es “impagable”: llegó por el doble

Stefanía Tobón Paredes mostró cómo el valor pasó de 99 mil a 198 mil pesos en un solo mes. Además, aseguró, está sin trabajo.

Esa es la realidad que viven muchos colombianos que han sufrido el golpe económico de la epidemia del coronavirus.

En este caso, Stefanía Tobón Paredes, con factura en mano, evidenció el alto costo que alcanzaron los servicios públicos en su hogar en 30 días.

“Tiene una diferencia de casi 100 mil pesos en todos los servicios, destacándose el incremento de la energía”, dijo.

Ese servicio pasó a 41 mil pesos, siendo el mes anterior de 16 mil pesos.

Stefanía pagó en su anterior factura 99 mil pesos, y la más reciente llegó por un valor de 198 mil pesos.

“No me encuentro laborando, esto repercute en la canasta familiar, esto no da espera, no lo podemos dejar acumular, hay que pagarlo, es sacar de lo poquito que se tiene para poder cumplir con esto”, dijo la mujer.

Empresas Públicas de Medellín dijo que hubo un incremento que fue anunciado en el alza de tarifas y además se incrementó el consumo en hogares como este, debido a la cuarentena obligada por el Gobierno nacional.