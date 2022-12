Familiares buscan a joven que desapareció del barrio Santa Mónica de Medellín

A Carlos Arturo Restrepo Cardona no se le ve desde el pasado 9 de enero.

“El día que desapareció yo hablé con él en la noche. Me dijo que iba a llevar un taladro a la casa de su exnovia. Luego no volvimos a saber de él”, cuenta Luz Noraida hermana de Carlos Arturo.

“Le he preguntado a todo el mundo sobre su paradero pero solo una persona me dijo que estaba en otro país pero que no quería hablar con nadie”, continúa la hermana del desaparecido cuyo profesión es mecánico.

Luz Noraida ya puso la respectiva denuncia ante la Fiscalía sobre la desaparición de su hermano Carlos Arturo Restrepo Cardona.

Si alguien conoce su paradero o lo ha visto puede comunicarse a los números: 3113111686 - 3015607682 - 3195084007.