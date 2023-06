Familiares de Alexis Gómez piden capturar al vecino que lo habría matado: "Estamos devastados"

Continúa la búsqueda del asesino de Alexis Gómez, en la Comuna 13 de Medellín. El cuerpo sin vida del joven de 15 años fue hallado en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Las autoridades analizan todo el material probatorio: videos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos.



La hipótesis principal se basa sobre un hombre de 39 años, vecino de Alexis Gómez. Según testimonios, al parecer, el sujeto estaba obsesionado con el menor, pues venía siguiéndolo desde hace varios días. La víctima había salido a encontrarse con su novia y hasta ese día se supo de su paradero.

“No esperábamos encontrar al niño así. Toda la familia está destrozada porque él era un niño muy juicioso, muy alegre, nos inundaba con esa sonrisa y hoy lloramos su partida con profundo dolor”, expresó Luz Adriana Cardona, tía del menor.

“El verdadero culpable de habernos raptado al niño es una persona posesiva, un enfermo por los niños”, agregó Willintong Arley Cano, entrenador de fútbol de Alexis Gómez.

Infortunadamente, ocho días después, el adolescente fue encontrado sin vida. “La comunidad está muy consternada por esta triste noticia, la familia está devastada. Necesitamos celeridad para que cojan a ese tipo, para que lo capturen. Pedimos, imploramos que nos colaboren, porque ya que no nos ayudaron a encontrar el niño, que esta vez nos colaboren con capturar a ese tipo que nos hizo tanto daño, que en un instante se nos llevó una vida por delante”, reclamó Luz Adriana.



“Él hace mucha falta porque él era siempre conmigo. Él me acompañaba a los partidos, nos sentábamos a reír, él me abrazaba cuando estaba triste, me decía: ‘Vamos a comer salchichón con arepa’, me decía muchas cosas. Va a hacer mucha falta”, añadió Manuela Ochoa, prima del fallecido.



“Seguimos en la búsqueda de los supuestos autores materiales de este hecho tan lamentable, seguimos en avance de la investigación mediante algunas labores investigativas de elementos que nos puedan llevar a la captura de estos sujetos o de este sujeto, que muy seguramente es el autor material”, informó el coronel José Fonseca, comandante operativo de la Policía del Valle de Aburrá.

Aunque ya no está, familiares y amigos de Alezis Gómez no piensan dejarle ganar la partida a la impunidad, por eso piden pronta justicia.