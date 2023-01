Familias en Valdivia aseguran que están cansadas de permanecer en albergues

Las personas temen por el futuro de sus viviendas, sus trabajos y los animales que dejaron abandonados.

Incertidumbre y miedo por el futuro que les espera, así se encuentran las familias evacuadas del corregimiento de Puerto Valdivía luego de decretada la emergencia por Hidroituango.

El hacinamiento y la incomodidad son los principales factores que incomodan a los damnificados, quienes no saben qué pasará con sus casas.

"Aquí llevo quince días sin hacer nada. No tenemos plata. Uno se come el desayuno y no hace más nada hasta que nos dan el almuerzo", manifestó un pescador.

Al menos 260 personas que se encuentran albergadas en el coliseo de Valdivia tendrían que ser reubicadas por el temor que un muro de la estructura colapse.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, pidió un informe a Hidroituango, además del cronograma de la obra y pidió el cierre del túnel de captación derecho, que es el que tiene el vilo a cinco municipios del Bajo Cauca.

“Hoy estamos seguros que la presa no tiene ningún problema. Si los ingenieros que están trayendo del exterior más los colombianos resuelven el taponamiento del túnel de la derecha, podríamos decir que la alerta baja”, afirmó el gobernador.