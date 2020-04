Feria de las Flores de Medellín no será cancelada: Daniel Quintero

La fiesta más importante de la ciudad, que se celebra en agosto, sigue en pie pese a la contingencia del coronavirus.

Así lo aclaró este domingo el alcalde Daniel Quintero a través de su cuenta de Twitter:

“Me acaba de preguntar mi equipo si se cancela la Feria de las Flores. He dicho: No, de ninguna manera. Quizás no sea igual, pero no nos detendremos. Estoy aquí para decirles que de esta salimos, vamos a superar esta crisis, a adaptarnos, a construir de nuevo, a salir adelante”, precisó el mandatario.

El anuncio tomó por sorpresa a varios sectores, teniendo en cuenta la actual crisis económica que atraviesa el país por la cuarentena y la prohibición de eventos masivos por los riesgos de contagio de COVID-19.

Mientras algunos ciudadanos manifestaron que esta podría ser una oportunidad para desprivatizar la Feria y apostarle a otros eventos, hubo quienes tildaron al alcalde de “irresponsable” argumentando que los recursos que se le destinan a la festividad servirían para alimentar a los sectores más vulnerables de la ciudad.

La Feria de las Flores se celebra en agosto y con ella se rinde tributo a los campesinos y floricultores del corregimiento de Santa Elena, ubicado a unos 45 minutos de Medellín.

Los eventos más representativos son: el Desfile de Silleteros, el Festival Nacional de la Trova, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, la Caminata Canina, el Festival de Sancocho, así como los tablados y conciertos.