Feria de las Flores: Luis Alberto Posada aclara participación en concierto inaugural

Una nueva polémica por la Feria de las Flores en Medellín se suscitó luego de que el cantante Luis Alberto Posada en sus redes sociales desmintiera que hace parte del concierto inaugural que será en la calle 70 el próximo 28 de julio.

En un video en redes sociales, Luis Alberto Posada señaló que ese día tiene otro concierto en el Centro de Eventos La Macarena.

“Mi gente linda de Medellín, ¿qué tal? Les habla Luis Alberto Posada. Quiero hacerle una invitación muy especial a la Macarena este próximo 28 de julio. Allá vamos a estar cantando todas mis canciones, no me voy a volar, no voy a estar en la 70 porque por ahí hay una publicidad que me están anunciando para allá, pero yo no voy a estar allá porque voy a estar con Sírvalo Pues. No se dejen creer que voy a estar en la 70, solamente en la Macarena”, aseguró el cantante.

🚨🚨🚨

Luis Alberto Posada, uno de los principales artistas del concierto inaugural de la #FeriaDeLasFlores de #Medellín, anunció que NO ESTARÁ en el evento. Ese mismo día tiene otro concierto. 👇👇👇 pic.twitter.com/In7YpSgcOZ — Andrés Noreña (@andres_norena) July 21, 2023

De acuerdo con la programación de la Alcaldía de Medellín, el concierto inaugural de la Feria de las Flores contaría con la participación de Luis Alberto Posada. También fueron anunciados otros artistas como Arelys Henao, Nelson Velásquez, Luis Alfonso, Andy Rivera, Reykon, Agudelo 888 y Daniel Merak.

Publicidad

Contrario a Luis Alberto Posada, la cantante Arelys Henao confirmó que ella sí estará con su agrupación musical en el tablado de la 70 el 28 de julio.

La Administración municipal señaló que “para esta edición de la feria serán 35 escenarios que se podrán disfrutar con entrada libre, un crecimiento importante con respecto al 2022, donde fueron 13 los lugares dispuestos. Se espera la participación de por lo menos dos millones de personas en todos los eventos, de los cuales 50.000 serán viajeros que llegarán desde otras regiones de Colombia y diferentes países. Además, se proyecta una ocupación hotelera del 80%”.

Sin embargo, días atrás causó preocupación la cancelación de algunos eventos, entre ellos, el Desfile de Chivas y Flores, el concierto de cierre y el concierto privado de apertura porque pocos compraron boletas. Adicionalmente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que el Desfile de Silleteros no contará con graderías por falta de presupuesto.

Publicidad

De hecho, la 70 será uno de los escenarios principales de la Feria de las Flores hasta el 5 de agosto y también, según la Alcaldía, se presentarán artistas como Aterciopelados, Jhon Álex Castaño, Luis Miguel Fuentes, Kevin Flórez, Anddy Caicedo, entre otros. Todos los días desde las 4:00 p. m.

El Desfile de Silleteros, evento central de la Feria de las Flores, se realizará el 7 de agosto.