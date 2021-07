Feria de las Flores: mayores de 40 años que no se hayan vacunado no podrán ir a los eventos

Las personas mayores de 40 años que no se hayan vacunado no podrán asistir a los eventos presenciales con aforo controlado en la Feria de las Flores, que este año será entre el 12 y 22 de agosto.

El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien explicó los motivos de esa decisión.

“Quien hoy sea mayor de 50 años y no esté vacunado no tiene excusa y nos pone en riesgo a todos. Es por esa razón que hemos tomado la decisión de que a los eventos de Feria de las Flores aquellas personas mayores de 40 años que no estén vacunadas no van a poder ingresar y en la medida en que vamos avanzando en los procesos de vacunación vamos a hacer más estrictos, luego vamos a bajar a 30 y luego vamos a bajar a 20”, indicó el mandatario.

Esta medida de control busca evitar riesgos de contagio de COVID-19, señaló el alcalde.

“La persona puede tomar la decisión de no vacunarse, pero no puede ir a lugares donde exponga a otros ciudadanos al riesgo de contagio”, aseguró. Para verificar que se cumpla esta medida, señaló que habrá varios filtros.

“En la Feria de las Flores vamos a tener unos filtros, pero también vamos a tener personal de la Alcaldía y de la Policía que van a estar verificando con un sistema de información que nos permite con cédula si la persona está vacunada o no está vacunada”, subrayó.