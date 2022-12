Fernando Ramírez recibirá reconocimiento del Festival Gabo de Periodismo en Medellín

El editor del diario La Patria, de Manizales, será homenajeado con la distinción Manuel Clemente Zabala por sus 25 años de trabajo desde su región.

Ramírez es editor del diario La Patria de Manizales y según un comunicado del Festival Gabo, que comienza este jueves en Medellín, lideró el camino que un grupo de periodistas colombianos emprendió para buscar que la muerte del director de ese diario, Orlando Sierra, no quedara en la impunidad.

El Festival Gabo y la era digital llegaron a Medellín con lo más...

Según el comunicado, Ramírez “creó el Proyecto Manizales, una iniciativa que reunió a periodistas de varias regiones y medios para buscar justicia”, cuyo fin era “retomar las investigaciones que Sierra había dejado inconclusas y que involucraban al diputado Ferney Tapasco”, quien terminó condenado a 36 años de cárcel como autor intelectual del crimen; la sentencia fue dictada el 24 de junio de 2015.

El reconocimiento le será entregado este viernes a las 8:00 p.m. en Medellín y luego Ramírez estará en un conversatorio junto a María Teresa Ronderos, directora del programa de periodismo independiente de Open Society Foundations, y a Boris Muñoz, editor de opinión en ‘The New York Times’ en español.

Este es el comunicado del Festival:

"El 24 de junio de 2015 es una fecha histórica para la libertad de expresión en Colombia. Después de 13 años del asesinato de Orlando Sierra, director del diario La Patria de Manizales, la justicia condenó a su autor intelectual a 36 años de prisión.

El largo camino para vencer la impunidad en este caso estuvo liderado en gran medida por uno de los reporteros de la redacción más fieles a las enseñanzas de Sierra: Fernando Ramírez, quien en medio del dolor debió asumir el liderazgo del periódico.

Con la misma valentía de su jefe y maestro, Ramírez creó el Proyecto Manizales, una iniciativa que reunió a periodistas de varias regiones y medios para buscar justicia. La estrategia era clara: retomar las investigaciones que Sierra había dejado inconclusas y que involucraban al diputado Ferney Tapasco; a partir de allí desarrollaron una hipótesis que, más de una década después, fue confirmada.

Luego de 25 de años haciendo un periodismo de investigación riguroso e innovador desde este medio regional, Fernando Ramírez recibirá el Reconocimiento Clemente Manuel Zabala a un editor colombiano ejemplar, que entrega el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo por tercer año consecutivo.

María Teresa Ronderos, Mónica González y Germán Rey, miembros del Consejo Rector del Premio, encargados de escoger al ganador a partir de 22 postulaciones recibidas mediante convocatoria pública, destacaron además su trayectoria como maestro de periodistas “formando profesionales a los que supo cómo trasmitir la pasión por el oficio y el trabajo bien hecho”.

Ramírez combina el oficio periodístico con la docencia y la defensa de la libertad de expresión desde organizaciones como Consejo de Redacción y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Es coautor de los libros Entre el silencio y el coraje, Periodismo y paz y Comunicarnos sin daño, una perspectiva psicosocial y editor de Pistas para narrar la memoria.

Fernando Ramírez en el Festival Gabo

Fernando Ramírez recibirá el Reconocimiento Clemente Manuel Zabala el viernes 29 de septiembre a las 8 p.m. durante la ceremonia de entrega del Premio Gabo en Medellín –que podrás seguir en directo por www.festivalgabo.com -. Este será el espacio para conocer a los ganadores de las cuatro categorías del concurso: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación.

Como parte de la programación del Festival Gabo, Ramírez conversará con María Teresa Ronderos, directora del programa de periodismo independiente de Open Society Foundations, y con Boris Muñoz, editor de opinión en The New York Times en español. La charla será el viernes 29 de septiembre a las 9 p.m. Conoce aquí toda la programación del Festival Gabo".