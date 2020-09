Festival Altavoz de Medellín traslada el ‘pogueo’ del Parque Norte a las casas

View this post on Instagram

¡Gracias, Medellín! Un gran público que nos acompañó desde casa, bandas llenas de calidad y energía que brillaron en el escenario, un clima lleno de contrastes y un equipo humano que hizo lo posible para llegar a cada hogar que nos sintonizó hoy, fueron ingredientes indispensables para que esta edición de #CiudadAltavoz fuera atípica pero inolvidable. @gaiaspendulum , @ravendarkband , @instrumentalband , @sorceress_official, @gocband , @craneodeathmetal, @themythologyofficial , @athemesis , @atriametal y @vorticband , fueron embajadores del #Metal de nuestra ciudad, recordándonos que #TodosSomosUno y que el talento de nuestros artistas es infinito. ¡Mañana nuestra cita es con la música electrónica y alternativa! Nos vemos a partir de las 6:00 p. m. #NosMueveLaCultura