‘Fico’, al paredón por polémica publicación sobre la Maratón de Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez es cuestionado por hablar de su desempeño tras los lamentables hechos ocurridos en la prueba atlética.

El domingo se llevó a cabo el evento deportivo que terminó con un balance no tan positivo para la organización. En el comienzo de la carrera fue atropellado el atleta keniano Joseph Kiprono, cuando lideraba la edición de los 21 kilómetros.

Kiprono fue trasladado al Hospital General donde recibió atención médica por las múltiples contusiones que sufrió.

Vea aquí: Accidentada maratón de Medellín deja un muerto, un herido y un paciente en estado crítico Entretanto, luego de cruzar la línea de meta falleció de un paro cardiorrespiratorio Juan Camilo Arboleda Alzate, profesor de periodismo de la Universidad de Antioquia.

Diversas personalidades y organizaciones manifestaron sus condolencias por la muerte del docente de 38 años y cuestionaron la demora en la atención de los paramédicos en el momento que se presentó la emergencia.

Vea también: Secretaría de Movilidad acepta fallas en organización de Maratón de Medellín Al respecto el mandatario publicó en sus redes sociales: "Me entristece la muerte de Juan Camilo Arboleda uno de los corredores de la categoría #21k. La muerte no debe ser noticia en estos eventos deportivos, justamente cuando corremos es por la vida. El otro corredor de la categoría #42k que tuvo un accidente, está siendo atendido y será dado de alta en unas horas".

Sin embargo, prosiguió el mensaje hablando sobre su participación en la jornada: “Al mismo tiempo siento la alegría y la emoción de llegar a la meta una vez más. Fueron #21K que corrí con el alma. Además nada mejor que mejorar tu propio tiempo. Llegué en 1 hora 48 min 40 seg. Me gustan los espacios en los que todos somos iguales”.





La publicación no fue bien recibida en redes sociales, varios ciudadanos cuestionaron al alcalde por mencionar su rendimiento en la carrera, teniendo en cuenta los lamentables hechos que rodearon el evento y lo calificaron de “falta de empatía”.

Frente a estos comentarios el alcalde aún no ha hecho ningún pronunciamiento. Por su parte, la Secretaría de Movilidad reconoció las fallas en la organización.



Empatía, ¿dónde estás?

Hablemos de "espacios donde todos somos iguales":



En el funeral de su hija Anne (nació con síndrome de Down, murió a los 20 años), el General Charles De Gaulle le dijo a su esposa: "Maintenant, elle est comme les autres".



"Ahora, ella es como los demás" pic.twitter.com/7PwLFVJZyG — Ana Cristina Restrepo Jiménez (@anacrisrestrepo) September 17, 2018

Advertisement

Este post del Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga resume su gobierno. Encima de los muertos y el dolor, está su vanidad. Qué vergüenza. https://t.co/CazK9GTdGh — Andrea Amaya (@andreaamayabu) September 17, 2018





La publicación de @FicoGutierrez:



Se murieron dos personas en la maratón de Medellín, fallaron protocolos de seguridad, pero nada mejor que YO terminé la carrera completa y batí mi propio récord



👏 👏 👏 👏 👏 Felicitaciones Alcalde — Geo (@ElMismoGeo) September 17, 2018