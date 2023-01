Fijan fecha para demolición de edificio por fallas estructurales en Rionegro

Según la Alcaldía, en Altos del Lago se cometieron errores de construcción que pusieron en peligro a vecinos y residentes. La empresa encargada no aparece.

El edificio, ubicado en el municipio de Rionegro, en el Oriente de Antioquia, será demolido por la empresa Atila el viernes 28 de marzo.

“Las imágenes evidencian la irresponsabilidad en la construcción que puso en peligro a los residentes y vecinos”, escribió en Twitter el alcalde local, Andrés Julián Rendón, al dar a conocer fotografías que demuestran las fallas en el inmueble.

El mandatario además dijo que la firma Soluciones Integrales en Construcciones Civiles, responsable de la obra, no aparece para responderles a las víctimas.



El 28 de marzo será derribado el edificio Altos del Lago. Las imágenes evidencian la irresponsabilidad en la construcción que puso en peligro a los residentes y vecinos. En Rionegro primero la vida. Seguimos esperando que la constructora aparezca y responda. #RionegroAvanza pic.twitter.com/8Lh68nDOLq — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 6, 2019