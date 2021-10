Filtran audio que deja mal parado al gerente de Telemedellín, Deninson Mendoza

Una nueva polémica se cierne sobre el recién nombrado gerente de Telemedellín, Deninson Mendoza, en medio de la controversia por el despido del director del sistema informativo, Hernán Muñoz.

Un audio filtrado en redes sociales deja muchas preguntas a la ciudadanía sobre Mendoza.

“Tengo dos principios de vida, yo hago caso y soy agradecido. A mí cuando mi jefe me dice que hay que hacer algo, lo hago. Por ejemplo, yo soy socio del Cali, soy hincha del Cali a morir, pero hoy me gusta mucho el Nacional. ¿Por qué? Porque mi jefe (Daniel Quintero) es hincha de Nacional, así de sencillo. Lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta, yo hago un caso el verraco, me gusta hacer caso, para que le vaya bien a la entidad donde estoy, para que me vaya bien, yo entiendo cómo funciona esta vuelta. Yo soy práctico”, expresó el nuevo gerente de Telemedellín durante su presentación en el canal.

El nuevo Gerente de ⁦@Telemedellin⁩. Ahí está todo. Y así en los demás cargos de la Alcaldía y su conglomerado. pic.twitter.com/cBRNi3RRQL — SantiagoLondoñoUribe (@slondonouribe) October 5, 2021

El audio se hizo viral rápidamente en redes sociales. Incluso, fue sobrepuesto en un video que el mismo Mendoza publicó para dar claridad sobre las polémicas decisiones en Telemedellín.

“Telemedellín es el canal de todas y de todos, respetamos y defendemos la libertad de prensa, pues más que un canal somos una herramienta para la información y expresión de distintos actores sociales en Medellín, en todo el Valle de Aburrá y por supuesto de toda su ciudadanía. Estamos generando unos cambios en el ejercicio de nuestras responsabilidades y como un hecho natural dentro de cualquier proceso de gerencia”, indicó Mendoza al referirse a la controversia por el despido del periodista Hernán Muñoz.

En @Telemedellin creemos en la democratización de la información y en la actuación responsable de quienes formamos parte de estos medios.



Trabajamos en la construcción de un ciudadano más informado y con herramientas para establecer sus criterios. #Telemedellín pic.twitter.com/0NPD4dxZcC — Deninson Opinión (@deninsonmendoza) October 5, 2021

Respecto a la polémica el alcalde Daniel Quintero manifestó:

“Así lo hizo Mabel, así lo hizo Johana cuando llegó, y Deninson Mendoza también lo ha hecho. Nuestra alcaldía respeta y protege la libertad de prensa, respeta la autonomía de Telemedellín".

Entretanto, la Fundación para la Libertad de Prensa también se pronunció rechazando lo ocurrido.

“La FLIP rechaza el despido del periodista Hernán Muñoz por parte de Deninson Mendoza, el nuevo gerente general de Telemedellín, como sanción a las críticas que el periodista ha emitido sobre la Alcaldía de Medellín. Periodistas que hablaron con la FLIP declararon sentir miedo y presiones para publicar noticias a favor de la alcaldía de Daniel Quintero”, indicó la fundación que pidió a la Procuraduría investigar estos hechos.