Fiscalía acusará a Sergio Fajardo ante la Corte por presuntas irregularidades en contrato

La Fiscalía acusará ante la Corte Suprema de Justicia al candidato presidencial Sergio Fajardo por su presunta responsabilidad en supuestas irregularidades en un contrato en dólares suscrito cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

“Los estudios previos que sustentaron la contratación fueron deficientes y no fueron emitidos en su oportunidad. En los estudios previos encontrados no se identificó de manera adecuada la alternativa más favorable a la gobernación para satisfacer la necesidad, de igual forma no se identificaron los factores de escogencia para determinar la oferta más favorable”, explicó Elba Beatriz Silva, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Para la Fiscalía, Sergio Fajardo habría actuado como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, mientras se desempeñó como gobernador.

Según el ente investigador, existen pruebas de que el exgobernador, y hoy candidato a la presidencia, habría firmado un contrato de sustitución de deuda por 77 millones de dólares entre el departamento de Antioquia y CorpBanca S.A. generando un detrimento patrimonial, ya que la deuda se cobró en dólares y no en pesos.

Otras noticias: Alejandro Gaviria oficializa su candidatura a la Presidencia de Colombia

“El entonces gobernador de Antioquia tenía asignada la competencia y obligación jurídica de realizar una evaluación razonada y técnica, con el acompañamiento del comité financiero y de tesorería departamental, previo al trámite y celebración de la operación de crédito público sobre una línea de redescuento en dólares de Findeter S.A.”, agregó la Fiscalía.

Por eso la Fiscalía llamó a juicio al exgobernador y anunció que este viernes radicará el escrito de acusación en su contra ante la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que juzgará al exmandatario departamental por estos hechos.

Publicidad

En su momento, Fajardo no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y se declaró inocente, señalando que está dispuesto a revelar todas las pruebas a su favor.

¿Qué responde Sergio Fajardo?

El precandidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que la citación de la Fiscalía es una diligencia que estaba esperando.

“Esto tiene que ver con un contrato que hicimos nosotros para cambiar una deuda del departamento de Antioquia que estaba en pesos pasarla a dólares, y el dólar cambió, eso se llama la volatilidad y me están acusando a mí por no haber previsto que el dólar iba a cambiar”, manifestó a Noticias Caracol .

Fajardo explicó cómo y por qué se inició la investigación cuando fue gobernador de Antioquia.

“El departamento de Antioquia tenía una deuda, como tienen todas las instituciones, esa deuda estaba en pesos, el Gobierno nacional en ese año, en el 2013, dijo: aquí hay una posibilidad de cambiar una deuda en pesos para pasarla a dólares por el valor que tenía el dólar en ese momento. Esto fue promovido por el Gobierno nacional y nosotros, después de estudiar todas las condiciones, con todas las instituciones que participan en un proceso de esta naturaleza, llegamos a la conclusión de que tenía sentido optar por la alternativa que nos estaba ofreciendo el Gobierno nacional”, indicó.

Publicidad

Agregó que es el momento preciso para demostrar que hizo lo correcto.

“Darle sentido a todo el trabajo que nosotros hemos hecho, volver a responder como hemos respondido de manera transparente, dar ejemplo en lo que significa respetar las instituciones, demostrar cómo se lucha contra la corrupción y ahí vamos nosotros”, subrayó.

Añadió que este caso ya había podido ser archivado por no encontrar mal procedimiento.

“La Procuraduría recibió este caso y dijo 'ahí no hay nada para investigar y archivó el caso'. Sigo dando la batalla como siempre he hecho”, aseguró.

Fajardo descartó que se trate de una persecución política en su contra.

“Me han dicho, por ejemplo, que hay gente muy, pero muy importante en este país detrás de todo esto, como ese mundo de rumores, pero yo siempre pongo la cara, ahora ustedes piensen”, puntualizó.

Publicidad

El precandidato aseguró que su defensa tiene pruebas y que está a la espera de lo que presente la Fiscalía.