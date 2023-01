Fiscalía admite error al acusar de graves hechos a joven con mismo alias de cabecilla delincuencial

Fue señalado de asesinar a tres jóvenes en la comuna 13 y por falta de pruebas un juez se abstuvo de enviarlo preso, lo que desató la furia del alcalde de Medellín.

Con el alias de ‘Gago’ había sido identificado un joven quien, capturado en abril pasado en su lugar de trabajo en Itagüí por la desaparición y homicidio de tres jóvenes , caso que conmocionó a Medellín.

No obstante, cuando Yorman Andrés Villa Arias fue presentado ante un juez de garantías no le fue impuesta la medida de aseguramiento ya que según el jurista no hubo suficiente inferencia razonable de autoría para restringir su libertad.

En su momento, esta situación causó la furia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien hizo duros pronunciamientos contra los jueces: “Así es muy difícil, cogemos fleteros y para la calle, cogemos asesinos y para la calle. O remamos para el mismo lado o nos jodemos”.

Sin embargo, la Fiscalía reconoció que cometió un error y Yorman Andrés no tuvo nada que ver con los hechos de los que fue señalado en un principio, incluso ya fue radicada una solicitud de preclusión para dar por terminado el proceso penal contra él.

“Inicialmente se capturó porque responde al alias de ‘Gago’ y tenía algunas similitudes en la descripción, se llevó a audiencias preliminares y el juez dispuso no imponer medida de aseguramiento. Eso provocó que la Fiscalía hiciera unos actos de verificación que condujeron a concluir evidentemente que era una persona que tenía el mismo alias y tal vez la misma edad, condiciones que dieron pie a esta conclusión”, explicó Adriana Villegas Arango, directora seccional de Fiscalías de Medellín.

Por su parte, el joven reveló en diálogo con Teleantioquia Noticias que tras esta acusación, su vida se convirtió en un infierno. Arias incluso se había presentado ante la Fiscalía, al enterarse de que era buscado para aclarar que no tenía nada que ver en los hechos y horas después fue detenido en un simulado operativo.

“Como yo no tengo nada que esconder y yo no tenía miedo, no tenía el pecado, les di la ubicación del trabajo mío (donde fue capturado). Me leen los derechos, entonces yo dije, pero por qué, si mire que yo me presenté a la Fiscalía, tengo todos los papeles, una demanda por calumnia”, expresó Yorman al noticiero regional.

Después de que fue dejado en libertad por un juez, aseguró, fue amenazado de muerte y su vida cambió por completo.

“Al otro día yo ya no tenía trabajo, el patrón me dijo que renunciara, la mujer me terminó por miedo. Todo el mundo me dio la espalda, excepto mi familia”, relató.

El error de la Fiscalía quedó en evidencia tras la captura de Johan Sebastián García Vélez, otro alias ‘el Gago’, como presunto responsable en la desaparición y muerte de los jóvenes Andrés Felipe Vélez Correa, Santiago Urrego Pérez y Jaime Andrés Manco Gallego, en los hechos ocurridos en la comuna 13 entre septiembre y noviembre de 2018.

El nuevo implicado (García Vélez) fue capturado el miércoles 28 de agosto en las instalaciones de la Cuarta Brigada, cuando al parecer pretendía enlistarse para prestar servicio militar.

Según el ente, luego de varios reconocimientos fotográficas y la recolección de abundante material probatorio, se pudo establecer su posible participación directa en el hecho.

Por el caso hay otras cuatro personas en prisión: Juan Felipe Espinosa Roldán, presunto cabecilla de la banda Los Pesebres y quien habría ordenado el triple homicidio; Alexander Ávila Chancy, Bryan Steven Arboleda, y Mateo Sierra Cartagena.

Un testigo de lo sucedido que entregó información relevante a la Fiscalía se encuentra en el Programa de Protección de la entidad.

Entretanto, Yorman Andrés exigió que el alcalde de Medellín le pida disculpas por lo ocurrido.

“Adónde yo voy a volver a encontrar un trabajo, ya no ando tranquilo por la ciudad. Por todo esto, no sé qué hacer”, manifestó.