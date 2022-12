Fiscalía califica de inaudito preacuerdo firmado por uno de sus funcionarios con Gustavo Villegas

Fotos: cortesía.

En rueda de presa, la directora nacional Contra el Crimen Organizado manifestó que se está estudiando la figura jurídica con la cual dejar sin efectos tal negociación.

Esta declaración de Claudia Carrasquilla se dio a conocer luego de que el exsecretario de Seguridad de Medellín llegara a un preacuerdo con el que consiguió solo pagar 33 meses de prisión.

Villegas aceptó haber cometido los delitos de abuso de la función pública y abuso de autoridad por omisión de denuncia y la Fiscalía retiró los cargos por concierto para delinquir que pesaban en su contra.

Según Claudia Carrasquilla “es preciso indicar que ese preacuerdo no fue autorizado. Que el nivel central de la dirección de criminalidad organizada, no está de acuerdo con ese preacuerdo y es inaudito que se haya realizado uno en donde no haya ninguna colaboración con la justicia por parte de estas personas que han suscrito el preacuerdo, y desde Bogotá, a través del señor Fiscal General de la Nación, se ha solicitado que se revisen los términos de dicho preacuerdo”.

Vea también:

Gustavo Villegas llega a un preacuerdo con la Fiscalía y pagará 33...