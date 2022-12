Fiscalía y Procuraduría apelarán sentencia de 33 meses contra Gustavo Villegas

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín confirmó el preacuerdo celebrado entre las partes pero la decisión será apelada.

Así lo anunciaron la Fiscalía General de la Nación y el representante de la Procuraduría luego de que tanto Gustavo Villegas ex secretario Seguridad de Medellín y el excontratista Humberto Zea Ospina recibieran una pena de 33 meses por los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia y abuso de la función pública.

Aunque la Fiscalía había solicitado la nulidad del acuerdo pactado entre las partes hace un mes, esta petición no fue atendida por el juez de conocimiento quien procedió a emitir la sentencia condenatoria.

La decisión de primera instancia contempla además que los procesados no podrán ejercer cargos o funciones públicas durante 81 meses.

La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría sustentarán el recurso de apelación por escrito durante los primeros cinco días siguientes a la emisión del fallo, como está establecido por el código de Procedimiento Penal Colombiano.

De acuerdo con el fallo los sentenciados no tienen derecho al beneficio de prisión domiciliaria.

