FLIP rechaza presunta agresión del Esmad contra periodista extranjero en Medellín

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, el reportero resultó con fracturas luego del ataque y debe someterse a una cirugía en los próximos días.

A través de sus redes sociales, el periodista y fotógrafo Chris Horn denunció que fue víctima de una agresión por parte de miembros del Esmad durante la marcha estudiantil del pasado 31 de octubre en Medellín.

“Un policía antidisturbios me golpeó en la cara. Me desmayé brevemente y me desperté con cuatro policías aplastándome con sus escudos y golpeándome con sus porras; se detuvieron cuando grité ¡Soy periodista!”, indicó el reportero extranjero.

El periodista agregó que producto de este hecho sufrió una fractura del hueso orbital debajo del ojo y requerirá una cirugía.

La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó el hecho mediante un comunicado e hizo un llamado a la Policía Nacional “para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios”.

“Luego de que Horn gritó insistentemente que era periodista, los miembros del Esmad dejaron de golpearlo. Sin embargo, las lesiones en el ojo derecho del periodista fueron muy fuertes y, luego de una valoración médica, se determinó que tenía una fractura en la órbita ocular, una estructura ósea que delimita las cavidades orbitarias”, dijo la organización.

El reportero señaló que con el apoyo de Reporteros sin Fronteras realizará la denuncia ante la Fiscalía colombiana.

