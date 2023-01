“Fue sacrificado por amor a la verdad”: viuda del juez Tulio Manuel Castro, víctima de Escobar

Aurora Rocha de Castro recordó a su esposo, su lealtad a la justicia, a quien hoy también se conmemora en el Parque Memorial Inflexión de Medellín.

A Tulio Manuel Castro se le conocía como el juez del caso Rodrigo Lara Bonilla y en 1985 se atrevió de acusar a Pablo Escobar e implicarlo judicialmente en el asesinato del ministro de Justicia.

“Hoy me llega ese sentimiento de que siento un orgullo infinito porque fue una persona que fue sacrificado por amor a la verdad y por cumplir con su juramento como abogado y su lealtad a la justicia”, comentó su viuda Aurora Rocha de Castro, quien asistió a la inauguración del Parque Inflexión.

Aurora recordó a su esposo como un hombre muy dedicado: “fue magistrado auxiliar en el Tribunal de Bogotá y finalmente cuando él murió era juez primero superior en Paloquemao”.

Para ella, el caso de Rodrigo Lara Bonilla quedó en las manos del juez como por azar del destino.

“Todos tenían temor, tan pronto se dio cuenta de que le habían asignado ese caso, me llamó y me dijo que tuviera mucho cuidado con las niñas, ya habíamos hablado de prevenciones y situaciones que de pronto se pudieran presentar él pensó en sus hijas. Ahí empezó el calvario”, manifestó Rocha de Castro.

En el momento del crimen, el juez se dirigía a una funeraria porque su tío había fallecido. En el lugar se iba a encontrar con su esposa.

“Él iba hacia la Funeraria Gaviria que quedaba en esa época en la 42 con 13 (Bogotá), iba en un taxi, solo, y lo interceptaron”, recordó la viuda, quien además manifestó que dos días antes su esposo había sufrido un impase con los escoltas, “él les dijo a esos señores que no volvieran”.

Para Rocha fue un descuido del Estado que no le asignaran de inmediato un nuevo equipo que velara por su seguridad.

“En este momento yo veo que hay como una división entre los que creen en la verdad y la justicia y entre los que no”, expresó Aurora.

Como ella, 46.612 familias recuerdan a sus seres queridos en medio del homenaje que les hace el Parque Inflexión.

