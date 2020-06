“Fue una indagatoria exótica. Tiene que haber algún interés desconocido”: Aníbal Gaviria sobre su captura

En entrevista vía Zoom con los periodistas Daniel Samper Ospina y Daniel Coronell, Aníbal Gaviria expresó su inconformismo por lo que considera es un proceso judicial lleno de irregularidades.

Además, manifestó que la Fiscalía se equivocó con su detención, ordenada el viernes para que responda por supuestos hechos de corrupción que, según la Fiscalía, él estaba llamado a vigilar por ser el representante legal del departamento de Antioquia al ocupar el cargo de gobernador.

“Se equivocó tremendamente. Creo que hay que enfocarse más en la justicia que en el show. Esa no puede ser la posición de un fiscal”, señaló en el espacio creado por Los Danieles.

Además, dijo que aunque pensaba salir a los medios el lunes, atendió la invitación de los dos curtidos periodistas porque “es una obligación empezar a darle claridad a la opinión pública”.

“Estos es una pesadilla, me enteré de esto alrededor de las 10:30 o 11 de la mañana cuando me enviaron la información, un amigo, por un WhatsApp, no podía der crédito a esta situación”, recordó.

La noticia de su orden de captura se conoció el viernes por un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación que investiga, en cabeza de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, presuntos sobrecostos y adiciones a la construcción de la Troncal de la Paz, obras ejecutadas cuando Aníbal Gaviria ocupó su primer periodo en la Gobernación de Antioquia.

“Esto no tiene una fundamentación jurídica, pero ¿qué hay detrás? No sabemos. Estoy completamente orgulloso de las obras que se realizaron en esa contratación. El puente del río Nechí, que unió a ese municipio con El Bagre, es la obra más importante de ese municipio. (Estoy orgulloso) No solo de las obras, sino del proceso, de la contratación, no hay ningún delito, ninguna penalidad”, aseveró.

También se refirió al impacto de lo ocurrido en su familia y su entorno.

“Esto es una decisión desproporcionada, arbitraria, no fundamentada en el derecho, en la justicia. Eso duele mucho, golpea muy fuertemente, más a una persona que ha abrazado el servicio público como lo he hecho yo, con toda convicción y dedicación. Esto es un golpe muy duro, porque es un tema personal, pero también familiar, somos una familia muy unida”, añadió.

Y finalmente denunció presuntas irregularidades en al proceso judicial.

“La indagatoria la realizó la fiscal asistente, que acompaña al fiscal delegado ante la Corte Suprema. Fue una indagatoria un poco exótica, en medio de la parte más dura de la pandemia, de manera virtual. Le cuento que en un momento de la indagatoria la fiscal dijo que tuvo que salir, digo yo subrepticiamente, incumpliendo las medidas de protección del coronavirus, para realizar la indagatoria. Esos detalles demuestran un afán y una intencionalidad que ahora se vino a destapar. A uno le parece que tiene que haber algo detrás, algún interés desconocido”, puntualizó.