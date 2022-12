Fuerte aguacero de las últimas horas provocó derrumbe en Villatina dejando afectadas dos viviendas

Las autoridades señalaron que esta zona de Medellín se encuentra bajo constante riesgo, cerca de 50 casas deben ser evacuadas ante una posible emergencia.

Como consecuencia de un derrumbe de tierra que cayó sobre la parte alta de Villatina, Milton Mosquera y su familia hoy no tienen donde vivir.

“Yo saqué el niño, y después empecé a sacar las cosas, lo que podía y ya, ya no se podía hacer nada más, se fue la casa”, señaló.

En el sector de Esfuerzos de Paz, en Villatina, hay 50 viviendas en peligro inminente. La zona, según las autoridades, es de alto riesgo, no mitigable.

“En esta zona no debe haber ninguna construcción de viviendas. Dado este hecho hicimos la recomendación de evacuación con revisita”, manifestó Camilo Zapata, director del DAGRD.