Fuerte crítica del alcalde de Frontino al presidente Duque: “Esto es el desgobierno total”

Jorge Hugo Elejalde, alcalde de Frontino, Antioquia, en entrevista con Noticias Caracol lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional por lo que viven esta población y otras del occidente del departamento donde hay presencia del Clan del Golfo, grupo criminal que sometió con violencia a miles de habitantes.

Elejalde cuestionó el manejo del presidente Iván Duque a la situación de orden público que se desató en varias regiones tras la extradición de alias ‘Otoniel’.

“Nosotros mandamos una carta al señor presidente pidiéndole que se apersone del caso, que venga aquí a la zona, que nos ayude a dar tranquilidad, a que el Estado no nos olvide”, manifestó.

Agregó que su población “se siente arrinconada, secuestrada, igual que su alcalde, por la falta de presencia del Estado. Venos muy poca gente tratando de retomar la rutina diaria en un pueblo tan trabajador, tan laborioso”.

“Para nadie es un secreto que estos son unos pueblos muy olvidados, tan olvidados son que los bandidos se han tomado todas estas zonas. Es un pueblo que tiene un grupo ilegal que lo viene atormentando últimamente con más de mil hombres en armas y no se ha hecho nada. Tan olvidado que el señor presidente en la alocución dice que no estaba pasando nada, que era un reducto y que eso se había acabado con la extradición de ‘Otoniel’, y la realidad le ha mostrado una cosa totalmente diferente”, aseguró.

Asimismo, describió de “muy lamentable” el olvido estatal, que no viene solo de esta administración.

“Tan olvidado que en Frontino yo no conozco nunca desde que soy alcalde esta vez, ni la vez que fui alcalde (2012-2015), la presencia de un funcionario tan siquiera de quinto nivel del Gobierno nacional. No me han llamado, ni cuando asesinaron vilmente a siete soldados hace 15 días, ni con solidarizarse en estos días con lo que ha venido ocurriendo en este municipio y los municipios del occidente. Muy lamentable el olvido en el que nos tiene la administración del gobierno Duque”, señaló.

Elejalde recordó una situación que vivió con el ministro del Interior, Daniel Palacios, a quién también cuestionó en su momento.

“Con ese señor tuve contacto hace seis meses en un consejo de seguridad en Santa Fe de Antioquia y cuando le reclamé que no nos metieran el dedo a la boca, que la situación era muy grave, lo único que volteó a decirme era que qué más podía esperar de un alcalde de origen liberal. Es el único contacto que tuve con el ministro del Interior. Lamentable todo lo que está pasando hoy porque esto es el desgobierno total”, indicó.

Expresó que tras estos hechos lamentables pierde el Clan del Golfo, que lo único que ha hecho es atacar a la población civil, pero “también pierde el Estado por su falta de autoridad porque no fuimos capaz, y me incluyo a pesar de que una sola golondrina no hace verano, no fuimos capaz de generar seguridad, tranquilidad, dentro del pueblo. Perdió el Estado, no tenemos legitimidad en estas zonas, nadie nos va a creer a nosotros que somos autoridad. La autoridad la ejercen cuatro o cinco sinvergüenzas en una moto o cadenas de WhastApp infundiendo terror, por eso es mi llamado al señor presidente, mande autoridades acá, no solo fuerza pública, inteligencia, que vengan acá y nos ayuden a ir judicializando esos señores”, aseveró.

El alcalde se refirió a un atentado en su contra en 2020. Debe andar con protección y su familia no vive con él por motivos de seguridad.

“Tanto para el Gobierno nacional soy una persona totalmente incomoda, porque a ellos no les gusta que uno les diga la verdad, como para estos sinvergüenzas y bandidos porque vengo diciendo a toda hora que los combatan, pues obviamente me vuelvo en el trofeo de ellos”, añadió.

Sobre alias ‘Richard’, cabecilla por el que se ofrece una millonaria recompensa, dijo que “es un exguerrillero comandando un bloque paramilitar, o sea un grupo de extrema derecha liderado por un grupo de extrema izquierda. Bandido es bandido y estos grupos no tienen ningún tipo de ideología. La única ideología que están mostrando es acabar y atropellar el pueblo”.