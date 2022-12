Fuerte ofensiva contra robo de celulares en el centro de Medellín

Diez equipos y más de 43 mil accesorios sin papeles y reportados como robados fueron encontrados por la Policía en el centro de la ciudad.

“Fue una operación liderada por la Dian y el personal de Policía Fiscal y Aduanera y contó con la participación de 250 policías. Buscábamos la incautación de elementos y celulares robados. Se hizo control en el centro y especialmente en el Cetro Comercial Ópera”, dijo José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El general Acevedo añadió que los delincuentes también están llevando los equipos robados a otras ciudades para la venta.

“En la investigación se ha verificado que lo que se roba en una ciudad se lleva a otra o se saca del país. Eso obedece a una investigación muy puntual, hay unas bandas dedicadas solo a la venta y hurto de estos celulares”, agregó el general Acevedo.

Por su parte, usuarios piden más control de las autoridades. “Hay mucho que mejorar porque deberían bloquear los celulares o poner un sistema que sea de rastreo bien efectivo”, afirmó Jaime González.

Los usuarios también afirman que por esta época, donde se acrecientan los robos, no hay que dar papaya.

“Uno no puede estar tranquilo en un semáforo, uno no puede sacar el celular, no puede sentirse bien y hablar con la gente porque sencillamente se le paran al lado y le arrebatan el celular”, aseveró Sebastián Palacios, otro usuario.