Fuerte pronunciamiento de la Contraloría por fallas en la Biblioteca España

Foto: Parque Biblioteca España. Tomado de la Contraloría de Medellín.

La Contraloría de Medellín emitió un oficio en la mañana de este jueves en el que hace un fuerte pronunciamiento por las fallas presentadas en la construcción de la Biblioteca España, ubicada en el barrio Santo Domingo Savio.

Publicidad

Lo dicho por esa entidad, informó esta misma, fue enviado al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y al Concejo de la ciudad, para que estos conozcan sobre lo sucedido con la obra.

Según dijo la entidad en el mismo comunicado, “no siguió el constructor Arquitectura y Concreto a cabalidad los lineamientos arquitectónicos y estructurales obrantes en los diseños de la obra, y dicha conducta fue avalada o permitida por quienes hacían las veces de interventor (A.C.I Proyectos S.A.S.) y/o supervisor del contrato de obra”.

[Vea también: Piden rediseñar la Biblioteca España, otrora símbolo de la cultura en Medellín]

Además, asegura que “parte de los cambios existentes entre diseño y obra, fueron consultados con la EDU e incluso agentes de la Alcaldía de Medellín quienes los avalaron. Mas dichos cambios no fueron anunciados con el diseñador de la obra de tal manera que se omitió la opinión técnica de aquel”.

Publicidad

[No deje de ver: Millonaria inversión para recuperar la biblioteca España]

La Contraloría va más allá y critica el archivo de los documentos de parte de la alcaldía de Medellín de la época de la construcción.

Publicidad

“Es un hecho patente el mal archivo y recaudo de los planos récord de parte de la EDU y la municipalidad, no es la primera vez que esta Contraloría detecta la falla enunciada, y que aquella trae consecuencias negativas en la etapa de seguimiento o mantenimiento de las obras ejecutadas. Aunado a lo anterior no es extraño que no obstante existir los planos récord aquellos finalmente no sean congruentes con las obras entregadas a las entidades citadas, perdiendo con ello su esencia o razón de ser”.

También hace un llamado para que las autoridades actúen para evitar que se repitan casos similares de elefantes blancos.

“Es imperativo que la alcaldía y la EDU tomen medidas que eviten que estos hechos se reiteren nuevamente”, dijo.

Este es el comunicado:

Publicidad

La Contraloría General de Medellín radicó pronunciamiento frente a las obras de reparación de la fachada del Parque Biblioteca España pic.twitter.com/AH7LWIOevM — Contraloría Medellín (@ContraloriaMed) February 2, 2017