Furgón se quedó sin frenos en Robledo y se llevó varios vehículos a su paso

El accidente dejó varias personas lesionadas. El hecho ocurrió en la calle 65 con carrera 80.

En la tarde de este miércoles un furgón que descendía por la calle 65 al parecer se habría quedado sin frenos, lo que ocasionó que su conductor perdiera el control.

@minuto30com @elcolombiano accidente en Robledo via al mar, cerca del éxito de Robledo. pic.twitter.com/S1VFVuFxCK — Alexander Salazar (@metalex09) July 25, 2018

"Ese carro venía desde el parque de Robledo, pasó por mi casa y al frente colisionó con el primer vehículo, luego el furgón siguió derecho y no me explicó cómo no arrolló a una cuadrilla de obreros que trabajaba al borde del camino, pasó al lado de la retroexcavadora y saltó un barranco, pasando cerca de una carpa donde los obreros se arreglaban, de ahí el furgón cayó en la vía, arriba del Éxito, y le pasó por un lado a un carro, luego se llevó como tres poste de luz", narró un testigo del hecho.

Hasta el momento se desconoce el número de personas lesionadas.

Noticia en desarrollo...

@minuto30com @elcolomboano accidente en Robledo cerca del éxito de Robledo. pic.twitter.com/Ty2vDKp11P — Alexander Salazar (@metalex09) July 25, 2018

Para los que van para el centro, estadio o otros lugares saliendo de robledo la campiña y los demás barrios aledaños que tengan que tomar la.loma de robledo está cerrada por accidente, tomen otras vías alternas pic.twitter.com/D4XSdyIXNO — El más grande (@jcbg552) July 25, 2018

Imágenes: Guardianes Antioquia.