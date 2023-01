Futbolista salpicado en escándalo de entrega de salvoconductos de armas se defiende

El jugador del Deportivo Independiente Medellín responde a las acusaciones a través de su abogado.

Como quedó consignado en un documento sobre la investigación de la Fiscalía y el Ejército por presunta corrupción en la entrega de salvoconductos, ‘El viejo oeste’, establecimiento utilizado para la práctica de polígono, fue relacionado cómo propiedad de Andrés Cadavid, central del Deportivo Independiente Medellín y quien tiene a su nombre y de su empresa 16 armas con salvoconductos.

Fiscalía presenta más detalles de la investigación por presunta corrupción en la Cuarta Brigada Su representante legal y madre, Jenny Cardona, le contó a Noticias Caracol que es un negocio familiar, que nada tiene que ver con la expedición de permisos para el porte de armas: “'El viejo oeste' no tramita, no somos intermediarios, ni tramitadores de licencias salvoconductos para armas”, explica.

La investigación relaciona a otro polígono en Bogotá, a nombre de Alexander Giraldo, socio del jugador. Sin embargo, el apoderado de Cadavid, Mauricio Beltrán, asegura que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía.

“Andrés como tal no está vinculado a dicho proceso porque no habría un motivo penal para vincularlo en este momento, simplemente tiene unas armas y un negocio y la Fiscalía lo que está haciendo es verificar”, aclara Mauricio Beltrán, abogado de Andrés Cadavid.

Escándalo de corrupción en la Cuarta Brigada iría más allá de los permisos para el porte armas Según Beltrán, cinco de las 16 armas son para el uso exclusivo del negocio, que cuenta con el certificado de la Cámara de Comercio y permisos de Indumil para prácticas de polígono.

“En ningún momento hemos sido notificados de que existe un proceso legal en contra de ‘El viejo oeste’, estamos dispuestos para ampliar y aclarar cualquier información al respecto”, señala Jenny Cardona.

Cadavid aparece en varios videos publicitando su negocio, además, según abogado, el deportista es coleccionista, razón por la que tiene tal número de armas.