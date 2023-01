Geólogos de Continental Gold asesinados en Yarumal ya habrían recibido amenazas

Tropas del Ejército llegaron esta mañana al corregimiento Ochalí, en Yarumal.

Allí se produjo un ataque armado contra once empleados de la Continental Gold mientras descansaban en un campamento.

Según el alcalde de este municipio, Julio Areiza Palacio, "los abordaron a las 11:00 de la noche un grupo de entre diez y 15 personas armadas con fusiles".

Revelan identidades de los tres geólogos de Continental Gold asesinados en Yarumal Las tres víctimas fueron Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez.

Tres personas más resultaron gravemente heridas y otras cinco ilesas.

Juan David Valencia, médico del Hospital San Juan de Dios de Yarumal, manifestó que una de las personas atacadas tenía siete impactos.

Geólogos de Bogotá realizan protesta simbólica por asesinato de colegas en Antioquia La Continental Gold, que cuenta con tres títulos mineros en la zona, afirmó en un comunicado: "Continuaremos enfocados en nuestro Proyecto Buriticá, pero las demás actividades de la Continental Gold, externas a este proyecto, han sido suspendidas".

Dos de las víctimas mortales eran oriundas del departamento de Caldas.

Jairo Flórez, padre de la geóloga Laura Flórez, reveló que su hija le había manifestado que sentía miedo porque habían recibido amenazas.

Recordó que su hija estuvo hace 20 días de descanso en Manizales porque en la Continental aún no estaban seguros de reanudar el trabajo en esa zona.

"De hecho la llamaron de la comunidad a decirle que no fuera porque había mucho riesgo", afirmó Jairo Flórez.

Betty Lucía Flórez, tía de Laura, afirmó que "esto es una irresponsabilidad de la compañía porque ella cuando venía nos decía que eso por allá estaba muy caliente por la guerrilla".

Ahora su familia espera que llegue su cuerpo para darle el último adiós.